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10 способов весело провести каникулы с детьми
Муж Натали Портман обвинил Парижскую Оперу в расизме
Новогодний танец от Жан-Клода Ван Дамма
Эмма Уотсон спела для фильма «Красавица и чудовище»
Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

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Трейлер № 2.   (обсудить)

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Без тормозов
комедия
Македония, Франция, 2016
Кредо убийцы
боевик, исторический фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2016
Ложные признания
комедия
Франция, 2016
Монстр-Траки
боевик, комедия, научная фантастика, семейное кино
США, 2016
Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
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Скорбим

Клод Жансак
27 декабря ушла из жизни французская актриса Клод Жансак.
Кэрри Фишер
27 декабря ушла из жизни американская актриса Кэрри Фишер.
Евгения Мкртумян
26 декабря ушла из жизни актриса Евгения Мкртумян.
Николай Ивасив
25 декабря ушёл из жизни кинооператор Николай Ивасив.

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Премьеры ТВ

Шерлок
1 января
Первый канал
Кукушечка
2 января
Россия 1
Стройка
2 января
НТВ
Сдаётся дом со всеми неудобствами
4 января
ТВЦ
Страна чудес
4 января
Первый канал
Млечный путь
5 января
Первый канал
SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется!
6 января
Первый канал
Отогрей мое сердце
6 января
Россия 1
Письмо Надежды
6 января
ТВЦ
Чудо в Крыму
6 января
НТВ
Алёнка из Почитанки
7 января
Россия 1
Мой любимый папа
7 января
Россия 1

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День рождения >>

Александра Булычёва
Игорь Владимиров
Светлана Гайтан
Александра Лупашко
Алла Масленникова
Закир Мухамеджанов
Нелли Пшенная
Анатолий Ромашин
Сергей Шакуров
Эва Каспшик
Фрэнк Лангелла
Кэтрин МакКормак
Мишель Мерсье
Ричард Роксберг
Мэдолин Смит-Осборн
Тано Чимароза
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