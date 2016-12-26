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Ольга Куриленко, Николь Кидман и Рената Литвинова на Неделе Высокой Моды
Эмма Стоун борется с паническими атаками
Ума Турман выиграла в суде
Андрей Малахов захотел освятить студию после эфира с Никитой Джигурдой
Эдриан Броуди, Линдси Лохан и Майли Сайрус на подиуме

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Александр Ильин встречается с Дарьей Мельниковой – любовь с элементами мистики. В прокате с 26 января.   (2 комментария)

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Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
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Великобритания, Германия, 2016
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США, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
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Скорбим

Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.
Иветта Капралова
28 января ушла из жизни Иветта Капралова.
Эммануэль Рива
27 января ушла из жизни актриса Эммануэль Рива.
Джон Хёрт
27 января ушёл из жизни актёр Джон Хёрт.
Анатолий Новиков
26 января ушёл из жизни театральный деятель Анатолий Новиков.

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Китайский Новый год
29 января
Россия 1
Доктор Анна
30 января
Россия 1
Майор и магия
30 января
Пятый канал
Взлом
4 февраля
НТВ
Тёща-командир
4 февраля
Россия 1
Злая шутка
5 февраля
Россия 1
Петрович
5 февраля
НТВ

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Шарунас Банявичюс
Юрий Волков
Ольга Герасимова (II)
Ирина Гордина
Вадим Жук
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Хайди Брюль
Дороти Малоун
Цветана Манева
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