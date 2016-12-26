Итоги 74-ой премии Голливудской ассоциации иностранной прессы
15 из 150 проверенных фильмов фестиваля документального кино
9 января, 23.25, «РЕН ТВ»
7 января, 21.00, ТВ-3
на примере ежегодных тематических сборников «Экран»: 1964-1990
Не только разум, наука и техника правят балом. Есть вещи непознаваемые.
О снятой с репертуара премьере Ленкома
Служебный роман вне времени и пространства на сцене театра Сатиры
Это было в Зальцбурге, небольшом древнем австрийском городке — родине Моцарта.
Революция сказала театру: «Театр, ты мне нужен».