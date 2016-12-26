Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого
Итоги 15-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России
на примере ежегодных тематических сборников «Экран»: 1964-1990
Не только разум, наука и техника правят балом. Есть вещи непознаваемые.
О снятой с репертуара премьере Ленкома
Служебный роман вне времени и пространства на сцене театра Сатиры
Это было в Зальцбурге, небольшом древнем австрийском городке — родине Моцарта.
Революция сказала театру: «Театр, ты мне нужен».