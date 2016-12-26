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Агата Муцениеце: «Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского языка в актерской профессии»
«Мы играем с огнем»: Анджелина Джоли написала эссе о миграционной политике Трампа
Актер Джошуа Сасс изменил Кайли Миноуг накануне свадьбы
Мэттью Макконахи призвал сограждан принять Трампа
Блеск и нищета красных дорожек: Ким Бейсингер, Юлия Пересильд и Валерия Гай Германика

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Одри Тоту играет в театре за еду.   (обсудить)

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Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Коммивояжёр
драма, экранизация
Иран, Франция, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Сафари
фильм о животных
Австрия, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
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Скорбим

Зоя Булгакова
3 февраля ушла из жизни актриса Зоя Булгакова.
Роберт Сафин
1 февраля ушёл из жизни актёр Роберт Сафин.
Тимергали Зиннуров
1 февраля ушёл из жизни актёр Тимергали Зиннуров.
Яан Руус
30 января ушел из жизни Яан Руус.
Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.

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Взлом
4 февраля
НТВ
Тёща-командир
4 февраля
Россия 1
Злая шутка
5 февраля
Россия 1
Петрович
5 февраля
НТВ
Адаптация
6 февраля
ТНТ
Куба
6 февраля
НТВ
Осиное гнездо
6 февраля
Россия 1
Ма Ма
10 февраля
Первый канал
Саша Соколов. Последний русский писатель
10 февраля
Первый канал
Чайки
10 февраля
Культура

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Александра Завьялова
Ольга Иванова (IV)
Игорь Кваша
Вадим Михеенко
Вячеслав Молоков
Анна Невская
Ромуальдас Раманаускас
Петр Томашевский
Александра Урсуляк
Лиза Айкхорн
Габриэль Анвар
Патрик Берджин
Кристофер Бухгольц
Ида Люпино
Зыгмунт Малянович
Норман Уиздом
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