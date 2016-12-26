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Константин Райкин перенес операцию
Кейт Бекинсейл попросила Путина надеть рубашку
Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года
У Джонатана Риса Мейерса родился Волк
Мэрил Стрип раскритиковала бессовестное поведение Трампа

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Трейлер № 2.   (обсудить)

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2+1
комедия, семейное кино
Франция, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
Иллюзия любви
мелодрама
Франция, 2016
Не стучи дважды
фильм ужасов
Великобритания, 2016
Почему он?
комедия
США, 2016
Монстр-Траки
комедия, научная фантастика, семейное кино
США, 2016
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Скорбим

Слава Бондаренко
5 января ушла из жизни оперная певица Слава Бондаренко.
Ом Пури
5 января ушёл из жизни индийский актёр Ом Пури.

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Премьеры ТВ

Василиса
9 января
Россия 1
Вы все меня бесите
9 января
СТС
Гражданский брак
9 января
ТНТ
Гречанка
9 января
Первый канал
Саша добрый, Саша злой
9 января
Россия 1
Главный
14 января
Первый канал
Ночь одинокого филина
14 января
Первый канал
Подмена
14 января
Россия 1
Принцесса с севера
14 января
Россия 1
Любовь и море
15 января
Россия 1

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Юрий Анпилогов
Марго Арчибасова
Алексей Ванин
Нина Гогаева
Татьяна Панкова
Александр Сетейкин
Полина Фокина
Семён Фурман
Елена Чарквиани
Степан Шагайда
Нина Добрев
Сюзанна Йорк
Ли Ван Клиф
Юзеф Нальберчак
Барбара Поломская
Джоэли Ричардсон
Имелда Стонтон
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