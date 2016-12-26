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Блеск и нищета красных дорожек: Ким Бейсингер, Юлия Пересильд и Валерия Гай Германика
Агата Муцениеце: «Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского языка в актерской профессии»
«Мы играем с огнем»: Анджелина Джоли написала эссе о миграционной политике Трампа
Актер Джошуа Сасс изменил Кайли Миноуг накануне свадьбы
Расизм, воровство и голый мужик: самые яркие моменты «Оскара»

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Одри Тоту играет в театре за еду.   (обсудить)

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Дорога чести
драма, триллер
США, 2014
Джон Уик 2
триллер
США, 2017
Кто эти люди?
комедия
Италия, 2015
Лабиринты любви
комедия
Болгария, Россия, 2015
Лего Фильм: Бэтмен
боевик, приключения
Дания, США, 2017
На пятьдесят оттенков темнее
мелодрама, экранизация, эротика
Великобритания, США, 2017
Прекрасные дни в Аранхуэсе
драма, экранизация
Германия, Португалия, Франция, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
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Скорбим

Георгий Тараторкин
4 февраля ушёл из жизни актёр Георгий Тараторкин.
Зоя Булгакова
3 февраля ушла из жизни актриса Зоя Булгакова.

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Премьеры ТВ

Злая шутка
5 февраля
Россия 1
Петрович
5 февраля
НТВ
Адаптация
6 февраля
ТНТ
Дело чести
6 февраля
НТВ
Куба
6 февраля
НТВ
Осиное гнездо
6 февраля
Россия 1
Ма Ма
10 февраля
Первый канал
Саша Соколов. Последний русский писатель
10 февраля
Первый канал
Чайки
10 февраля
Культура
Сколько стоит счастье
11 февраля
Россия 1
Взрывная волна
12 февраля
НТВ
Осторожно! Вход разрешён
12 февраля
Россия 1

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Ирина Гринёва
Анна Донченко
Владимир Заманский
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
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Алла Тарасова
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Пьер Брис
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