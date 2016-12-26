Что нужно знать о третьем по значимости европейском кинофестивале, пакуя чемоданы
Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого
5 февраля, Первый канал, 22.30
4 февраля, ТНТ, 20.00
на примере ежегодных тематических сборников «Экран»: 1964-1990
Не только разум, наука и техника правят балом. Есть вещи непознаваемые.
Спектакль Максима Диденко по роману Виктора Пелевина
О снятой с репертуара премьере Ленкома
Это было в Зальцбурге, небольшом древнем австрийском городке — родине Моцарта.
Революция сказала театру: «Театр, ты мне нужен».