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Первый русский фильм о супергероях «Защитники» обзавелся заглавной песней
Наталья Поклонская вновь взялась за «Матильду»
Линдси Лохан приняла ислам?
Номинант на Оскар не сможет приехать на вручение премии из-за нового закона Трампа
Агата Муцениеце: «Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского языка в актерской профессии»

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Одри Тоту играет в театре за еду.   (обсудить)

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Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
боевик, триллер
Великобритания, Германия, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
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Скорбим

Роберт Сафин
1 февраля ушёл из жизни актёр Роберт Сафин.
Тимергали Зиннуров
1 февраля ушёл из жизни актёр Тимергали Зиннуров.
Яан Руус
30 января ушел из жизни Яан Руус.
Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.

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Премьеры ТВ

Взлом
4 февраля
НТВ
Тёща-командир
4 февраля
Россия 1
Злая шутка
5 февраля
Россия 1
Петрович
5 февраля
НТВ
Куба
6 февраля
НТВ
Осиное гнездо
6 февраля
Россия 1

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Юрий Аскаров
Михаил Долгинин
Эра Зиганшина
Лев Лещенко
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