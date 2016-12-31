15 из 150 проверенных фильмов фестиваля документального кино
Документальная анимация для взрослых на Большом фестивале мультфильмов
Не только разум, наука и техника правят балом. Есть вещи непознаваемые.
От эпохи идеологической конфронтации (1946-1991) до современного этапа (1992-2016)
О снятой с репертуара премьере Ленкома
Служебный роман вне времени и пространства на сцене театра Сатиры
Это было в Зальцбурге, небольшом древнем австрийском городке — родине Моцарта.
Революция сказала театру: «Театр, ты мне нужен».